Su Canale 5 è tornata la coppia Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con il suo show e si è scontrata con l’ennesima replica del Commissario Montalbano su Rai 1. Ma Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada non hanno paura di Luca Zingaretti. Infatti, la scorsa settimana hanno stracciato negli ascolti tv Montalbano. Forse è stata la prima volta che il Commissario, nato dalla penna di Camilleri, veniva battuto nello share. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 26 novembre, Vanessa e Gigi contro Montalbano. Gerry Scotti rilancia