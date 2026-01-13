Arrivati in Italia Trentini e Burlò Ad accoglierli Meloni e Tajani

Trentini e Burlò sono rientrati in Italia, accolti da Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L’arrivo si inserisce nel quadro delle attività istituzionali di routine, con i rappresentanti del governo pronti a ricevere i cittadini e ascoltare eventuali esigenze. L'evento sottolinea l'importanza delle relazioni tra le istituzioni e i cittadini italiani all'estero, mantenendo un dialogo costruttivo e diretto.

Il rientro in Italia di Trentini e Burlò. Ad accogliere i connazionali, la premier Meloni e il ministro Tajani.

Venezuela, Trentini e Burlò arrivati in Italia: l'abbraccio con i familiari.

Trentini e Burlò in italia: il momento dell'arrivo a Ciampino - Emozione, lacrime, abbracci: ecco il momento dell'arrivo a Ciampino dell'aereo che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò

I due connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò sono arrivati in Italia dal Venezuela, finalmente liberi. Il Falcon del XXXI, partito da Caracas, è atterrato a Ciampino intorno alle 8:30, riportando in Italia Trentini e Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi

Trentini e Burlò sono arrivati in Italia con un volo di Stato partito da Caracas e atterrato martedì mattina all'aeroporto di Ciampino

