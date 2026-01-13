Arrivano 13 milioni per sostenere le imprese del commercio | Strada in salita ma segnali positivi

Il governo regionale della Sicilia ha annunciato un finanziamento di 13 milioni di euro a sostegno delle imprese del commercio. La Confcommercio Sicilia, tramite il presidente Gianluca Manenti, ha espresso apprezzamento per gli sforzi e il dialogo avviato, considerandoli segnali positivi in un contesto difficile. Questa iniziativa mira a rafforzare il settore commerciale locale e a favorire la ripresa economica della regione.

