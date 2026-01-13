Appuntamento in chiesa con la musica e i suoni dell' arpa di Cecilia Aurora Cuccolini

Domenica 18 gennaio 2026 alle 18.30, presso la Chiesa di San Benedetto a Brindisi, si terrà un concerto di arpa con Cecilia Aurora Cuccolini. L’evento, organizzato dall’Istituto comprensivo Cappuccini, offre un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente tranquillo e accogliente. L’ingresso è gratuito. Un momento di ascolto e riflessione con la musica dell’arpa, nel cuore della città.

