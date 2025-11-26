Il cantautore papà da pochi mesi di una bambina ha dichiarato che la figlia l' ha cambiato profondamente aiutandolo a uscire da un momento difficile
È diventato padre da pochi mesi, ma la piccola Anna ha già rivoluzionato la vita di Tommaso Paradiso, come sempre è quando arriva un bambino. Il cantautore, che il 28 novembre uscirà con il suo nuovo album, Casa Paradiso, il terzo da solista dopo la carriera con i Thegiornalisti, ha raccontato al Corriere della Sera di come l’arrivo di Anna sia stato salvifico, per più di una ragione. Tommaso Paradiso: «I brani non muoiono mai, ti accompagnano sempre» X Leggi anche › Tommaso Paradiso è diventato papà: la prima foto social con la figlia, Anna Tommaso Paradiso, una canzone per Anna. «Uscivo da anni bui», ha confidato Paradiso, «La paternità mi ha cambiato in positivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
