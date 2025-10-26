Palermo turisti picchiati e rapinati | denunciati 4 nordafricani

La donna è stata spinta per terra e derubata del cellulare mentre il marito è stato colpito alla nuca con una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Palermo, turisti picchiati e rapinati: denunciati 4 nordafricani

