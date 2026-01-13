Anticipazioni Uomini e Donne Ciro | Martina mi ha lasciato nella mer*a poi la decisione sul rimanere tronista

Nelle anticipazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno commenta la rottura con Martina De Ioannon, affermando di aver vissuto una situazione difficile e di aver affrontato personalmente il momento. Dopo aver condiviso la sua versione sui social, si è concentrato sulla decisione di proseguire come tronista. In questa fase, Ciro si esprime su quanto accaduto, offrendo una prospettiva diretta e sobria sul percorso che lo riguarda.

Ciro Solimeno ha spiegato cosa è successo sui social dopo la confessione sul percorso con Martina De Ioannon, quando lei era tronista e lui corteggiatore: "Io ci ho messo la faccia, lei sta facendo prendere me**a solo a me". Fanpage.it anticipa la decisione finale del tronista sul suo percorso dopo lo "scandalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ciro Solimeno: “Ho incontrato Martina De Ioannon fuori da Uomini e Donne quando lei era tronista, ci scrivevamo”

Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni, Ciro Solimeno nuovo tronista: la reazione di Gianmarco e Martina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Anticipazioni Uomini e Donne 6 gennaio: Ciro non vuole paletti nella conoscenza, Magda e Mario chiudono; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno rifiuta l’ultimatum di Alessia, Magda chiude con Mario Lenti; Uomini e donne, Ciro grande protagonista di inizio anno; Uomini e Donne,ultimi gossip: Ciro esprime la sua preferenza, spunta il nome di una nuova tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026/ Scelta di Ciro su Trono, confronto Sara e Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026: scelta di Ciro Solimeno su Trono, confronto Sara e Jakub ... ilsussidiario.net