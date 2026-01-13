Skin icing il ghiaccio ti fa bella il freddo è il nuovo ingrediente skincare

Lo skin icing, ovvero l’applicazione di ghiaccio sulla pelle, sta diventando una tecnica popolare per migliorare l’aspetto della pelle. Utilizzare il freddo permette di ridurre gonfiori, affinare i tratti e stimolare la circolazione. Questa semplice pratica si inserisce nelle routine di cura quotidiana come un metodo naturale e efficace per valorizzare la propria pelle, senza ricorrere a prodotti aggressivi. Il ghiaccio, quindi, si conferma come un alleato affidabile nel mondo della skincare.

