Amichetti d'Italia la giunta Rocca conferma Libanori come presidente del San Michele

La Regione Lazio ha confermato Giovanni Libanori come presidente dell'Istituto San Michele. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle attività dell’ente, che fornisce servizi alla persona. L’istituto è al centro di un’indagine condotta da Fanpage, ma la Regione ha scelto di mantenere la sua guida. Questa conferma sottolinea l’importanza di un’operatività stabile e di un impegno continuo nel settore dei servizi sociali.

La Regione Lazio ha deciso di riconfermare Giovanni Libanori al vertice dell'Istituto San Michele. La gestione dell'ente pubblico di servizi alla persona è stato al centro dell'inchiesta di Fanpage.it "Amichetti d'Italia". Dopo un'indagine sull'operato del San Michele da parte di ispettori nominati dalla giunta Rocca, la maggioranza di destra ha deciso di riconfermare il presidente della Asp, che è anche un dirigente di Fratelli d'Italia.

“Amichetti d’Italia”, Pd chiede di ascoltare in Consiglio Regionale l’assessore Maselli e i presidenti di tutte le Asp - Continua il pressing delle opposizioni sulla destra in Regione Lazio, dopo l’inchiesta di Fanpage “Amichetti d’Italia”, sull’Istituto San Michele. fanpage.it

"Vogliamo tutto il giratooo!!" è tornata a essere la frase più usata dagli Amichetti d'Italia che oggi hanno visto il video girato ad Atreju e probabilmente, riascoltandosi, non si sono piaciuti (oppure, come hanno commentato alcuni, si sono fatti orrore da soli). Car - facebook.com facebook

