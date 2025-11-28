Cosa è successo dopo l’inchiesta Amichetti d’Italia sull'Asp San Michele di Roma?

Qualcuno si è dimesso dopo l’inchiesta di Fanpage su appalti e consulenze nell’Asp San Michele di Roma? Come hanno reagito maggioranza e opposizioni? E cosa stanno facendo le istituzioni? Facciamo ordine sull’inchiesta e sulle reazioni per capire cosa potrebbe accadere da adesso in poi. 🔗 Leggi su Fanpage.it