Altra ondata di sms truffa La Regione interviene | Nessun messaggio dai Cup | ecco i numeri da chiamare

Negli ultimi giorni, la Regione Umbria ha segnalato un aumento di messaggi truffa inviati tramite SMS, inducendo i cittadini a chiamare numeri fraudolenti. La comunicazione ufficiale chiarisce che i Cup non inviano messaggi di questo tipo e fornisce i numeri corretti da contattare. È importante prestare attenzione e non condividere dati personali o cliccare su link sospetti, per tutelare la propria sicurezza.

La truffa degli sms Unicredit - La truffa degli SMS UniCredit, noto gruppo bancario italiano, è utilizzata da malintenzionati per colpire con una nuova ondata di frodi online basata su finti messaggi come questo che ci ha inviato un ... rainews.it

Nuova ondata di truffe sui finti uffici del CUP: attenzione al messaggio che invita a contattare i numeri premium - Sta circolando in queste ore una nuova e insidiosa truffa che utilizza il nome del CUP per indurre i cittadini a compiere un’azione apparentemente innocua: fare una telefonata. msn.com

Siete pronti per un'altra ondata di promozioni sulla telefonia mobile Se siete alla ricerca di offerte convenienti, dal prezzo contenuto ma che comprendono un traffico dati consistente, ecco le soluzioni migliori di questo periodo. - facebook.com facebook

Un'altra ondata di gelo in arrivo sulle Marche: neve sulla costa e in collina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.