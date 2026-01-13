Altra ondata di sms truffa La Regione interviene | Nessun messaggio dai Cup | ecco i numeri da chiamare
Negli ultimi giorni, la Regione Umbria ha segnalato un aumento di messaggi truffa inviati tramite SMS, inducendo i cittadini a chiamare numeri fraudolenti. La comunicazione ufficiale chiarisce che i Cup non inviano messaggi di questo tipo e fornisce i numeri corretti da contattare. È importante prestare attenzione e non condividere dati personali o cliccare su link sospetti, per tutelare la propria sicurezza.
Nuova ondata di sms truffa inviati a cittadini umbri negli ultimi 3 giorni, con numerose denunce e, purtroppo, furto di dati importanti da parte di coloro che in buona fede hanno cliccato sul numero di telefono da contattare. La truffa è quella del falso Cup, che invita l'utente a richiamare un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
