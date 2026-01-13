Alo Yoga, marchio noto per il suo stile athleisure, annuncia la nomina di Benedetta Petruzzo come nuova CEO globale. Questa scelta segnala un passo importante nella strategia di crescita del brand, che continua a coniugare funzionalità e design, puntando anche a un segmento più orientato al lusso. L’azienda intende consolidare la propria posizione nel settore, rafforzando l’immagine di qualità e innovazione nel mercato internazionale.

Alo Yoga alza ufficialmente l’asticella. Il brand californiano che ha trasformato lo yoga in uno stile di vita (e in un’estetica virale) ha appena annunciato una mossa che parla chiarissimo: Benedetta Petruzzo è la nuova CEO globale. Un nome che, per chi mastica moda e luxury, non ha bisogno di presentazioni. Ex Christian Dior ed ex CEO di Miu Miu, Petruzzo arriva in Alo con un curriculum che profuma di alta moda, strategia e visione internazionale. Tradotto: Alo non vuole più essere solo il brand cool da Pilates e smoothie post-workout. Vuole sedersi al tavolo del lusso. Chi è Benedetta Petruzzo (e perché questa nomina è huge per Alo Yoga). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alo Yoga punta in alto e nomina Benedetta Petruzzo CEO: il brand athleisure accelera verso il lusso

Leggi anche: Napoli, Lukaku vede la luce: il belga accelera verso il rientro e punta la Supercoppa

Leggi anche: Chi è Pietro Beccari, il Ceo italiano alla guida di Lvmh che domina il lusso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alo yoga sbarca sugli Champs-Élysées e punta all’espansione globale - Il brand californiano premium di sportswear si prepara a lasciare un segno nella capitale francese con l’apertura nel 2026 di un flagship di 2. milanofinanza.it

: Si chiama “ ” — lo — e, a differenza dello yoga tradizionale che punta alla calma e al rilassamento, questo metodo aiuta a … Ideato da - facebook.com facebook