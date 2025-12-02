Chi è Pietro Beccari il Ceo italiano alla guida di Lvmh che domina il lusso

Dal 1° gennaio 2026 Pietro Beccari entrerà nella storia dell’industria del lusso come il primo italiano a guidare l’intero Fashion Group di Lvmh, il colosso francese leader del settore. La nomina consolida la sua posizione ai vertici della maison Louis Vuitton, già presieduta e diretta da Beccari dal febbraio 2023. Chi è Pietro Beccari. Nato a Parma nel 1967, Pietro Beccari ha una laurea in Economia e Commercio. La sua carriera inizia nel marketing internazionale con esperienze negli Stati Uniti e in Germania, prima presso Benckiser, poi Parmalat e infine Henkel, dove arriva a ricoprire il ruolo di vicepresidente della divisione haircare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chi è Pietro Beccari, il Ceo italiano alla guida di Lvmh che domina il lusso

