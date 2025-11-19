Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa lo spettacolo Mercoledì delle ceneri

Fort Apache Cinema Teatro è l’unica compagnia stabile in Italia ed Europa composta da attori ex detenuti del carcere di Rebibbia, oggi professionisti del cinema e della scena. Da quasi vent’anni, sotto la guida di Valentina Esposito, porta avanti un lavoro unico tra teatro, inclusione sociale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa lo spettacolo "Mercoledì delle ceneri"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alcuni momenti dalla lezione con Antonella Ippolito . Il Master di I livello in “Teatro Padagogia e didattica. Metodi tecniche e pratiche delle arti sceniche” e il Master di II livello in “Arti performative. Metodi tecniche e pratiche delle arti per formative” diretti da Nadi - facebook.com Vai su Facebook

Al Teatro delle Arti tre spettacoli per raccontare la violenza, le sue ombre e le sue possibilità di riscatto - Il Teatro delle Arti dedica un trittico di appuntamenti (21, 25 e 28 novembre, sempre alle 21) al tema della violenza e, in particolare, ... Scrive piananotizie.it

Paolo Hendel in scena con “Tempi moderni” al Teatro delle Arti. Per raccontare con ironia la complessità del presente - Venerdì 7 novembre, alle 21, Paolo Hendel arriva al Teatro delle Arti con "Tempi moderni", il monologo scritto insieme a Marco Vicari e ... Lo riporta piananotizie.it

Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa in scena “Il Mercante di Venezia – Senza rimedio” - L'adattamento dell’opera di William Shakespeare a cura di Filippo Frittelli, che firma anche la regia sarà proposto al pubblico in un'unica data dalla compagnia fiorentina Underwear Theatre, giovedì ... Si legge su lanazione.it