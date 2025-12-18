Al Teatro Dalla di Manfredonia quattro spettacoli internazionali di danza

Il Teatro Dalla di Manfredonia si prepara a chiudere l’anno con quattro straordinari spettacoli internazionali di danza, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Un momento di festa e arte che segna l’inizio del nuovo anno, sottolineando l’importanza della danza come linguaggio universale capace di emozionare e unire. Un’occasione imperdibile per gli amanti delle performance di livello mondiale, per vivere l’arte in un luogo di cultura e spettacolo.

Il Teatro Comunale 'Lucio Dalla' di Manfredonia conclude il vecchio anno e apre il 2026 con un momento speciale dedicato alla danza. All'interno della stagione di prosa 'respIRA', ideata e organizzata dal Comune, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura.

