Agente di polizia penitenziaria isolato e in profondo sconforto salvato grazie alla rete dell' associazione Dietro le divise

Un agente di polizia penitenziaria isolato e in difficoltà è stato aiutato grazie all'intervento dell’associazione

«Chi indossa una divisa, pur rappresentando un simbolo di forza e sicurezza, rimane un essere umano. Può attraversare momenti di fragilità personale o professionale, ma spesso il peso del ruolo, del dovere e dell'immagine pubblica rischia di trasformare queste difficoltà in ostacoli.

