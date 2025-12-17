Roma Ferrari Christmas Day | club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria per i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma accoglie il Ferrari Christmas Day, un evento speciale che unisce passione per le auto di lusso e solidarietà. Organizzato dal club Passione Rossa in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, l’evento coinvolge i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down Roma, creando un’occasione di condivisione, emozione e inclusione natalizia. Un momento di festa e impegno che celebra lo spirito di solidarietà e comunità.

roma ferrari christmas day club passione rossa e polizia penitenziaria per i ragazzi dell8217associazione italiana persone down

© Sbircialanotizia.it - Roma, Ferrari Christmas Day: club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria per i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down

Roma ospita il Ferrari Christmas Day, iniziativa natalizia che intreccia passione automobilistica e attenzione sociale. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle 10.00, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down un’esperienza di festa, grazie alla collaborazione tra Ferrari Club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria. La sede scelta e il significato istituzionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia

Leggi anche: Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ferrari Christmas Day, giornata di motori e solidarietà a Roma; Tutti i mercatini vintage e i pop up charity da non perdere per acquistare i regali di Natale; Pubblicato il nuovo numero della rivista Lega Navale.

roma ferrari christmas dayFerrari Christmas Day, giornata di motori e solidarietà a Roma - La passione per i motori incontra la solidarietà con "Ferrari Christmas Day", l'iniziativa promossa dal Ferrari Club Passione Rossa in collaborazione con il Nic - ansa.it

FERRARI XMAS DAY”: I MOTORI INCONTRANO LA SOLIDARIETÀ - Il Ferrari club Passione Rossa, il più noto club italiano dedicato al mito ... opinione.it

Celebrate Christmas in style with the Ferrari Roma

Video Celebrate Christmas in style with the Ferrari Roma

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.