Roma Ferrari Christmas Day | club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria per i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down

Roma accoglie il Ferrari Christmas Day, un evento speciale che unisce passione per le auto di lusso e solidarietà. Organizzato dal club Passione Rossa in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, l’evento coinvolge i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down Roma, creando un’occasione di condivisione, emozione e inclusione natalizia. Un momento di festa e impegno che celebra lo spirito di solidarietà e comunità.

Roma ospita il Ferrari Christmas Day, iniziativa natalizia che intreccia passione automobilistica e attenzione sociale. L'appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle 10.00, con l'obiettivo di offrire ai ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down un'esperienza di festa, grazie alla collaborazione tra Ferrari Club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria.

FERRARI XMAS DAY": I MOTORI INCONTRANO LA SOLIDARIETÀ - Il Ferrari club Passione Rossa, il più noto club italiano dedicato al mito

