La comunità di Villa di Baggio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Lombardi, avvenuta ieri. La Pro Loco, le associazioni e i residenti lo ricordano con rispetto e gratitudine, riconoscendo il suo contributo alla vita del paese. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Pistoia, 13 gennaio 2026 – E’ morto ieri Giovanni Lombardi: ne danno notizia la comunità di Villa di Baggio, la Pro Loco e tutte le associazioni e i comitati paesani. "Con la sua scomparsa – dicono – Giovanni Lombardi lascia un vuoto profondo e incolmabile nella comunità di Villa di Baggio, nella Valle delle Buri e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Uomo di straordinario impegno civile e umano, ha dedicato la propria vita al bene comune, facendosi promotore di comitati locali e di iniziative concrete finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei suoi concittadini. Grazie alla sua instancabile azione, il territorio ha potuto beneficiare di importanti risultati, tra cui la metanizzazione, la ristrutturazione di edifici pubblici e della viabilità, e soprattutto di una costante e autentica opera di ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Giovanni Lombardi, Villa di Baggio lo ricorda con commozione

Leggi anche: Arte in lutto | Addio al maestro Giovanni Campus: da Villa Maria ai Granai, un legame forte con Livorno

Leggi anche: Arte in lutto | Addio al maestro Giovanni Campus: da Villa Maria ai Granai, un legame forte con Livorno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

MONTICHIARI: ADDIO A GIOVANNI TRECCANI, FONDATORE DEI NOVAGLIESI E CAMPIONE NAZIONALE DI BOCCE di Federico Migliorati Il dialetto perde una delle sue colonne: si è spento nelle scorse ore Giovanni Treccani, 80 anni, soprannominato "El - facebook.com facebook

Una città attorno a Giovanni: l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO x.com