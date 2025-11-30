Arte in lutto | Addio al maestro Giovanni Campus | da Villa Maria ai Granai un legame forte con Livorno
Lutto nel mondo dell’arte: Giovanni Campus, 97 anni, è morto al Fatebenefratelli di Milano dove era ricoverato a causa di un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nato ad Olbia nel 1929, il maestro ha lasciato la Sardegna a 18 anni e iniziato la sua carriera artistica negli anni ’50. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
