Acli, Cisl e Mcl di Arezzo si uniscono per promuovere il rispetto dei diritti civili. In risposta alle recenti repressioni in Iran, le associazioni hanno avviato un percorso di sensibilizzazione attraverso incontri pubblici, iniziative nelle scuole e momenti di riflessione condivisa, puntando a rafforzare il valore della libertà, della giustizia e della dignità umana.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – . I movimenti di protesta in Iran e le conseguenti repressioni governative hanno motivato i rappresentanti provinciali delle tre associazioni ad avviare un percorso congiunto per stimolare una riflessione legata ai temi di libertà, giustizia, non violenza e dignità umana, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici, la promozione di assemblee nelle scuole e l’osservanza di un minuto di silenzio in aule, luoghi di lavoro e sedi istituzionali. Questa mobilitazione condivisa è giustificata dall’escalation di episodi di violenza e oppressione dei diritti in più zone del mondo, dallo stesso Iran fino a Gaza, con l’obiettivo di coinvolgere lavoratori, studenti, istituzioni e società civile per ribadire con forza l’esigenza di perseguire tutela e rispetto dei diritti umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acli, Cisl e Mcl unite ad Arezzo per il rispetto dei diritti civili

