Manifestazione ad Arezzo contro l’aggressione al Venezuela Dalla Cgil alle Acli passando per Pd e M5S

Oggi, 5 gennaio, alle 17, si svolge ad Arezzo un presidio in piazza Guido Monaco, promosso da diverse forze politiche e sociali, tra cui Cgil, Acli, Pd e M5S. L’evento è un momento di confronto pacifico contro le recenti tensioni e aggressioni rivolte al Venezuela, con l’obiettivo di promuovere dialogo e rispetto. La manifestazione invita alla riflessione e alla solidarietà in un clima di calma e rispetto reciproco.

Alle 17 di oggi, lunedì 5 gennaio, si terrà un presidio "politico pubblico e pacifico" in piazza Guido Monaco ad Arezzo. L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - nasce dalla "ferma opposizione all'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, ritenuto una grave violazione del diritto.

