A Udine un premio da 30 mila euro per inventare la sanità di domani

A Udine nasce un premio da 30 mila euro dedicato all'innovazione nel settore sanitario. L'obiettivo è sostenere progetti e idee che possano contribuire a migliorare i servizi e le soluzioni per i pazienti, favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie e approcci innovativi. Un'iniziativa che mira a promuovere la crescita di idee provenienti anche da ambienti accademici e di ricerca, per disegnare insieme la sanità di domani.

