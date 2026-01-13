A Udine un premio da 30 mila euro per inventare la sanità di domani

Da udinetoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine nasce un premio da 30 mila euro dedicato all'innovazione nel settore sanitario. L'obiettivo è sostenere progetti e idee che possano contribuire a migliorare i servizi e le soluzioni per i pazienti, favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie e approcci innovativi. Un'iniziativa che mira a promuovere la crescita di idee provenienti anche da ambienti accademici e di ricerca, per disegnare insieme la sanità di domani.

Trasformare un’idea nata tra i banchi di un laboratorio in una realtà capace di rivoluzionare la vita dei pazienti. È questa la sfida lanciata dal Dipartimento di Medicina dell’ateneo friulano e dall'incubatore Bio4Dreams, che mercoledì 14 gennaio presenteranno ufficialmente il “Mattia Crosetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, ad Auronzo di Cadore la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo

Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Ecco l'elenco dei biglietti che hanno vinto 100 mila e 50 mila euro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanità e innovazione: a Udine nasce il premio dedicato a Mattia Crosetto, scomparso un anno fa; Lotteria Italia 2025-2026, biglietti vincenti: l'elenco completo, anche dei premi minori; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Si concludono le mostre dedicate a Guido Guidi e alla Pimpa: oltre 30mila spettatori.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.