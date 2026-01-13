A casa anche Burlò Dormivo in terra ho perso 30 chili Peggio di Alcatraz

Mario Burlò, imprenditore torinese, è stato recentemente rimesso in libertà dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, insieme ad Alberto Trentini. La sua esperienza ha segnato un percorso di libertà e rinascita, testimonianza di una vicenda complessa e significativa. Ora, a casa, Burlò può riprendere la sua vita, lasciandosi alle spalle un periodo difficile e ricco di sfide.

