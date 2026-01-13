A casa anche Burlò Dormivo in terra ho perso 30 chili Peggio di Alcatraz
Mario Burlò, imprenditore torinese, è stato recentemente rimesso in libertà dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, insieme ad Alberto Trentini. La sua esperienza ha segnato un percorso di libertà e rinascita, testimonianza di una vicenda complessa e significativa. Ora, a casa, Burlò può riprendere la sua vita, lasciandosi alle spalle un periodo difficile e ricco di sfide.
Libero, finalmente. Insieme ad Alberto Trentini anche Mario Burlò, imprenditore torinese, è stato rilasciato dalle carceri venezuelane dopo 14 mesi di detenzione. Senza mai aver saputo il perché del suo arresto, proprio come Trentini. Ma l'opera di mediazione con Caracas per la liberazione degli altri non si ferma perché, come detto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono ancora tanti, 42, gli italiani con doppio passaporto detenuti nel Paese sudamericano, 24 dei quali per motivi politici. Un passo alla volta, che almeno uno basta per uscire da una cella in cui per 14 mesi la vita è stata ai limiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: «Ho dormito per terra per 14 mesi. Ho perso 30 chili, è stata durissima»: il racconto di Mario Burlò dopo la liberazione
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
