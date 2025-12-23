’40 anni suonati’ Il Centro Busoni celebra il 2026

Il 2026 segna un anniversario importante per il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, che nel nuovo anno festeggia quattro decenni di attività dedicata alla promozione della musica. Un percorso che ha contribuito alla crescita culturale del territorio, mantenendo viva la passione per le arti musicali. Con questa ricorrenza, il centro si prepara a nuove iniziative per consolidare il proprio ruolo nel panorama musicale locale e nazionale.

EMPOLI Con la fine di dicembre, si apre un anno speciale per il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. Nel 2026 infatti, il Centro festeggerà 40 anni di attività in musica. Al via, dunque, la stagione concertistica "40 anni. suonati!", con un programma che accompagnerà gli empolesi da gennaio ad aprile: nove concerti che spazieranno dalla musica sinfonica alla lirica, passando per il vincitore del Concorso pianistico internazionale di Bolzano, fino alla modernità. Un quarantesimo anno di vita, all’insegna della grande musica. È già possibile acquistare i biglietti singoli e sottoscrivere le diverse formule di abbonamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

