WWE | LA Knight ultimi aggiornamenti sulla sua assenza

Dopo oltre un mese dall’ultima apparizione, LA Knight potrebbe presto tornare in WWE. Secondo recenti aggiornamenti, il suo rientro sembra vicino, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. Restano da attendere conferme ufficiali, ma le indicazioni puntano a un ritorno imminente per il wrestler.

È passato oltre un mese dall’ultima apparizione di LA Knight sugli schermi WWE, ma secondo un nuovo report il suo ritorno potrebbe essere imminente. Fightful Select riporta infatti che il ritorno di Knight era previsto in tournée questa settimana, con un volo diretto in Germania. La notizia è particolarmente interessante perché l’episodio di RAW di questa sera si terrà proprio al PSD Bank Dome di Düsseldorf. Al momento, però, non è ancora confermato se questo viaggio porterà anche al ritorno on-screen di Knight. Dopo oltre un mese di stop, Knight potrebbe tornare prima della Royal Rumble. L’ultima apparizione di LA Knight risale all’8 dicembre 2025, quando fu sconfitto da Logan Paul in seguito all’interferenza di una figura incappucciata, poi rivelatasi essere Austin Theory, che gli schiantò la testa contro il tavolo di commento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

