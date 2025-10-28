WWE | Bron Breakker conferma la sua supremazia LA Knight si arrende dopo un match spettacolare

L’episodio di ieri sera di Monday Night Raw ha regalato uno dei match più attesi: Bron Breakker vs LA Knight. LA KNIGHT GRABS A SIGN FROM THE CROWD THAT READ “WE WANT LA KNIGHT NOT JEY USO” #WWERAW pic.twitter.comqfqNOH1hww — FADE (@FadeAwayMedia) October 28, 2025 Il primo contatto è fisico e deciso: Bron spinge Knight all’angolo, ottenendo il break dell’arbitro, ma viene colpito da una gomitata improvvisa. Knight risponde con una serie di pugni, ma Bron lo blocca in una presa alla testa. Knight riesce a liberarsi, colpisce con un Back Elbow e prosegue con una raffica di colpi all’angolo. Dopo aver evitato un’ Atomic Drop, Knight connette una Clothesline e si riprende il controllo, chiudendo Bron in una Headlock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker conferma la sua supremazia, LA Knight si arrende dopo un match spettacolare

