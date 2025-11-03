In Vino Humanitas degustazione di vini bio del Vesuvio | un brindisi alla terra al gusto e alla convivialità
Un calice di vino può raccontare molto più di un sapore: può essere un linguaggio di umanità, di cultura e di comunità.Con questo spirito nasce “In Vino Humanitas”, la serata dedicata al vino, alla terra e all’incontro, in programma domenica 16 novembre alle ore 19:30 presso il Refettorio del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“In Vino Humanitas” Un brindisi alla terra, al gusto e alla convivialitá Domenica 16 novembre, alle 19:30, il Refettorio del Complesso Vincenziani in Via Vergini 51, Napoli, si trasforma in un luogo di incontro e di condivisione: un brindisi collettivo al valore um - facebook.com Vai su Facebook
Portofino Di Vino: degustazione benefica nella piazzetta di Portofino sabato 1 novembre 2025 - Sabato 1 novembre 2025, dalle 11 alle 17, torna a Portofino l’evento benefico “Portofino Di Vino”: vini d’eccellenza italiani, specialità gastronomiche e solidarietà nella splendida piazzetta del borg ... Da ligurianotizie.it
Vino: 5 parole, 5 proverbi e 5 destinazioni per la degustazione doc - Con l'arrivo dell'autunno e della vendemmia ecco 5 parole che riguardano il vino assolutamente da sapere, 5 modi di dire tra i più curiosi sempre legati al mondo di Bacco, per ... quotidiano.net scrive
“Il vino come racconto”, torna il corso di degustazione secondo Veronelli - Il Seminario Permanente Luigi Veronelli, l’Associazione per la cultura del vino e degli alimenti che ogni anno pubblica la prima guida ai vini d’Italia, apre le ... bergamonews.it scrive