Vicofaro scelte e futuro I volontari non mollano | Esperienza da proseguire

A Vicofaro, i volontari continuano a impegnarsi con determinazione, riconoscendo l’importanza di un impegno duraturo. In un contesto di confronto e riflessione, si sottolinea il ruolo della Chiesa come un “ospedale da campo”, un’immagine che invita a considerare il presente come un’opportunità per costruire un futuro di solidarietà e accoglienza. Un percorso che richiede continuità e attenzione alle sfide attuali.

Pistoia, 12 gennaio 2026 – Un confronto. Con gli occhi spalancati al futuro. Al centro un tema: “la Chiesa può e deve essere un ospedale da campo”. Lo chiedono le volontarie e i volontari di “Vicofaro continua”. “L’esperienza di accoglienza di bassa soglia è stata portata avanti da don Biancalani nelle parrocchie di Vicofaro e di Ramini a partire dal 2016. In questi anni, centinaia di persone migranti sono state ospitate per periodi più o meno lunghi; la maggior parte di loro è transitata per poi trovare collocazioni più stabili in altre zone d’Italia o in altri paesi europei – si legge in una nota –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

