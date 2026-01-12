Viareggio, buoni i dati sui flussi turistici. “Siamo cresciuti del 5% grazie ai tanti eventi”.

A Viareggio si registra un incremento del 5% nei flussi turistici, grazie anche alla ricca programmazione di eventi. I dati, presentati durante un convegno organizzato dal Lions Club e elaborati dal Centro studi per il turismo di Firenze, evidenziano un settore in buona salute. La crescita è sostenuta principalmente dall’afflusso di turisti internazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo della località come meta di interesse in Toscana.

Viareggio, 12 gennaio 2026 – Gode di un buon stato di salute il turismo in Toscana. Nel corso di un convegno organizzato alla Gamc dal Lions Club, moderato da Massimo Mazzolini, sono stati presentati i dati elaborati dal Centro studi per il turismo di Firenze in cui emerge una sostanziale crescita trainata soprattutto dai turisti internazionali. In questo quadro Viareggio fa ancora meglio facendo registrare una crescita del 5%. E' il dato che ha reso noto l'assessore al turismo del comune di Viareggio Alessandro Meciani, uno dei relatori del convegno. "Per tutta l'estate – ha detto Meciani togliendosi qualche sassolino dalle scarpe – abbiamo ascoltato una narrazione secondo cui il turismo sarebbe in crisi con trend negativi a doppia cifra per i balneari.

