Conte | Complimenti ai calciatori c’è solo da continuare a dire grazie grazie grazie sono cresciuti tanto

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn Le parole di Conte. «Complimenti ai calciatori, c’è solo da continuare a dire grazie grazi grazie. In un momento di grande difficoltà stanno facendo cose incredibili. Chi gioca, risponde sempre presente con grande personalità, senso di responsabilità, sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie di orgoglio, sentono quello che stiamo facendo, hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando, danno risposte incredibili. McTominay dal primo tempo aveva un problemino «Scott sicuramente come tutti gli altri sta facendo qualcosa di importante, di straordinario proprio a livello di presa di coscienza, di responsabilità di crescita, lo si vede in tutti i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

