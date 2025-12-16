In viaggio con il Piccolo Principe | a Torino lo spettacolo che incoraggia a vedere con il cuore
A Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ospita lo spettacolo
Sabato 20 e domenica 21 dicembre alle ore 16.30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino torna (sala grande)"In viaggio con il Piccolo Principe" (+5), ultimo spettacolo di Luigina Dagostino, che ci invita a vedere l’invisibile, a curare con lo sguardo del cuore. La storia, raccontata da. Torinotoday.it
MITO 2015 Torino - 13 IX Il Piccolo Principe
"In viaggio con il Piccolo Principe": a Torino lo spettacolo che incoraggia a vedere con il cuore - 30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino torna (sala grande)"In viaggio con il Piccolo Principe" (+5), ultimo spettacolo di Luigina Dagostino, ... torinotoday.it
"IL PICCOLO PRINCIPE" Viaggio in aereo, perché il Piccolo Principe affascina ancora - La compagnia di Ezio Antonelli, Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni accompagna lo spettatore piccolo o adulto che sia, in una struttura esagonale sulle pareti della quale, vengono proiettate oniriche ... statoquotidiano.it
Oggi per il piccolo LINO inizia il viaggio più bello: quello verso casa. Dopo un caldo bagnetto e un dolce riposino, il suo cuoricino è pronto a battere forte tra le braccia della sua nuova famiglia. Grazie a Sabino per aver scelto di aprire il suo cuore e la sua ca - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.