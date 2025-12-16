In viaggio con il Piccolo Principe | a Torino lo spettacolo che incoraggia a vedere con il cuore

A Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ospita lo spettacolo

Sabato 20 e domenica 21 dicembre alle ore 16.30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino torna (sala grande)"In viaggio con il Piccolo Principe" (+5), ultimo spettacolo di Luigina Dagostino, che ci invita a vedere l'invisibile, a curare con lo sguardo del cuore.

