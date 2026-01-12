Vertemate caccia al ladro tra le case | arrivano 15 carabinieri fermato dopo il morso di un pitbull
Nella serata del 11 gennaio, a Vertemate con Minoprio, si è verificato un tentativo di furto che ha portato all’intervento di 15 carabinieri e alla cattura del sospettato, dopo un episodio che ha coinvolto anche un pitbull. L’evento ha generato momenti di tensione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza e contenere la situazione.
Alta tensione nella serata di ieri, 11 gennaio, a Vertemate con Minoprio, dove un tentativo di furto si è trasformato in una vera e propria caccia all’uomo tra le case, con il coinvolgimento diretto di alcuni cittadini e dei carabinieri. Erano circa le 18:30 quando in via Alessandro Volta alcuni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
