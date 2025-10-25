Grosso incendio a Vasto | evacuate otto famiglie sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco elicottero e canadair

Chietitoday.it | 25 ott 2025

Sono state ore di intenso lavoro, quelle di sabato 25 ottobre, per i vigili del fuoco, a causa di un incendio divampato in mattinata in contrada Sant'Antonio Abate, in via Lota. Per affrontare l'emergenza legata al fuoco, la prefettura di Chieti ha immediatamente attivato il Centro coordinamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

