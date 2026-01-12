Vandali allo skatepark Svastica e scritte di odio lasciate sulle rampe

Sabato pomeriggio, lo Skatepark comunale di Follonica è stato danneggiato da atti di vandalismo, con scritte di odio e una svastica lasciate sulle rampe. L’episodio, avvenuto poco prima delle lezioni di skate, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza dell’area.

FOLLONICA Sabato pomeriggio lo Skatepark comunale di Follonica è stato teatro di un grave episodio di vandalismo che ha colpito l'area poco prima dell'inizio delle consuete lezioni di skate. Sulle rampe sono state rinvenute, infatti, una svastica e diverse scritte volgari. Un atto giudicato inaccettabile e profondamente offensivo, che deturpa un luogo di aggregazione dedicato allo sport, ai bambini e alla socialità. La reazione dell'associazione Asd Balance è stata immediata. Per evitare che i piccoli atleti e le loro famiglie potessero imbattersi in immagini cariche di odio e in messaggi offensivi, il presidente dell'associazione, Maciej Vella, è intervenuto direttamente sul posto per coprire immediatamente le scritte.

Atto vandalico allo skatepark: svastica e scritte volgari sulle rampe - Atto vandalico allo skatepark di Follonica, in provincia di Grosseto: la denuncia di Maciej Vella, di Asd Balance. grossetonotizie.com

