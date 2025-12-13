La svastica e le scritte razziste comparse su un ponte nel Milanese

Nel Milanese sono apparse svastiche e scritte razziste su un ponte pedonale. Le scritte inneggiano alla remigrazione, termine recente del lessico politico che indica il rimpatrio di massa dei migranti, un'idea sostenuta dall'estrema destra europea e adottata anche da alcuni esponenti italiani, tra cui membri della Lega.

