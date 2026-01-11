Valeria Marini a Domenica In ritrova la madre | Pace fatta dopo aver perso oltre 300mila euro

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù si sono ritrovate durante la trasmissione Domenica In, dopo un periodo di tensioni. Le due si sono confrontate e hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni, trovando un momento di pace. La reunion segna un passo importante nel loro rapporto, duramente messo alla prova negli ultimi anni, anche a causa di difficoltà finanziarie.

Dopo le tensioni degli ultimi anni, la pace televisiva a Domenica In. Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù si sono ritrovate, si sono guardate negli occhi e hanno sancito una tregua che vale più di mille parole. Una pace familiare, arrivata anche sul piccolo schermo, davanti a Mara Venier, testimone discreta e affettuosa di una riconciliazione che sembrava lontana. Ma che oggi è più concreta che mai. Valeria Marini e la madre, è pace a Domenica In. Non è la prima volta che madre e figlia siedono su quel divano. In passato, proprio lì, erano emerse incomprensioni, silenzi e fratture che avevano fatto parlare parecchio.

Valeria Marini, il rapporto ritrovato con la madre Gianna Orrù e la truffa del 2018: cosa era successo - Valeria Marini torna in televisione insieme alla madre Gianna Orrù nella puntata di oggi - corrieredellumbria.it

Valeria Marini: «Il truffatore di mia mamma è stato condannato, deve restituire i soldi». Il rapporto ritrovato con Gianna Orrù - Dopo sei anni di silenzio e distanza, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù si sono ritrovate. leggo.it

Valeria Marini ha ricondiviso nelle sue storie un video di una passata ospitata a Citofonare Rai2, accompagnandolo con una didascalia che ha subito fatto discutere - facebook.com facebook

Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: "Falso, non mi hai trattata bene". Lui: "Bugiarda" x.com

