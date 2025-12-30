Federal Resrve direttorio molto diviso sul futuro dei tassi Usa

Durante l’ultimo incontro dell’anno, il direttorio della Federal Reserve ha discusso diverse opinioni sulla futura politica dei tassi di interesse negli Stati Uniti. La riunione ha evidenziato un certo disaccordo tra i membri, riflettendo le diverse prospettive sul percorso economico e monetario da seguire. Questa varietà di opinioni sottolinea la complessità delle decisioni che influenzeranno l’economia americana nei mesi a venire.

Chiara Scotti (Fed) entra nel direttorio - Chiara Scotti, Senior Vice President e Direttore della ricerca della Federal Reserve di Dallas, è stata nominata vice direttore generale della Banca d'Italia su proposta del Governatore. quotidiano.net

Bankitalia,entra nel direttorio Chiara Scotti della Fed Usa - Chiara Scotti, italiana con una lunga carriera negli Stati Uniti e attuale Senior Vice President e Direttore della ricerca della Federal Reserve di Dallas, entra nel direttorio della Banca d'Italia in ... ansa.it

Riunioni Fed 2026, ecco quando saranno • La Federal Reserve (Fed) ha annunciato il calendario provvisorio delle riunioni del Fomc per il 2026 x.com

