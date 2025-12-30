Federal Resrve direttorio molto diviso sul futuro dei tassi Usa
Durante l’ultimo incontro dell’anno, il direttorio della Federal Reserve ha discusso diverse opinioni sulla futura politica dei tassi di interesse negli Stati Uniti. La riunione ha evidenziato un certo disaccordo tra i membri, riflettendo le diverse prospettive sul percorso economico e monetario da seguire. Questa varietà di opinioni sottolinea la complessità delle decisioni che influenzeranno l’economia americana nei mesi a venire.
Roma, 30 dic. (askanews) – All’ultimo direttorio dell’anno della Federal Reserve, “sono state espresse una gamma di punti di vista” sulla linea da portare avanti sui tassi di interesse. I verbali pubblicati oggi dalla banca centrale degli Stati Uniti riaffermano quanto era già emerso a seguito della riunione del Fomc: il direttorio si è sostanzialmente diviso sull’ultimo taglio dei tassi, comunicato il 10 dicembre: nove favorevoli e tre contrari, due perché avrebbero preferito lasciare lo status quo, mentre il terzo avrebbe voluto un taglio più consistente. Le posizioni appaiono ancora più variegate sui mesi a venire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
