Un’ultima avventura | Stranger Things 5 | dietro le quinte è l’addio consapevole a una serie che ha segnato un’epoca
Il film: Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, 2025. Diretto da: Denis Rovira van Boekholt. Cast: Andrés Velencoso, Alícia Falcó, Celia Freijeiro, Patricia Vico. Genere: Commedia romantica. Durata: 1 ora e 57 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Il docufilm racconta la realizzazione della quinta e ultima stagione di Stranger Things, seguendo cast e troupe durante le fasi finali della produzione. Un racconto tra scelte creative, lavoro sul set ed emozioni legate alla chiusura di una serie durata dieci anni. A chi è consigliato? È pensato soprattutto per i fan della serie, in particolare per chi ha seguito Stranger Things fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Stranger Things: Un’ultima Avventura – Online il trailer del documentario del dietro le quinte dell’ultima stagione
Leggi anche: Stranger Things: il documentario Un'ultima avventura svela il dietro le quinte del finale, ecco il trailer
Netflix annuncia Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5; Stranger Things | Un’ultima Avventura – Online il trailer del documentario del dietro le quinte dell’ultima stagione.
Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5: guarda il trailer! - A quattro giorni dall'uscita su Netflix del Volume 3, capitolo conclusivo di Stranger Things - cinefilos.it
Stranger Things: il documentario Un'ultima avventura svela il dietro le quinte del finale, ecco il trailer - Netflix porterà sul set della stagione finale della serie creata dai fratelli Duffer con un documentario in arrivo il 12 gennaio. movieplayer.it
Stranger Things 5, il primo trailer è in arrivo: Un poster anticipa l'ultima avventura - Il 16 luglio arriverà il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things: l'annuncio di Netflix. comingsoon.it
Agatha Christie pochi mesi prima di morire decise di congedarsi da Hercule Poirot, il baffuto investigatore capace di risolvere casi di omicidi sfruttando solo le sue celeberrime cellule grigie. Lo fece scrivendo "Sipario, l’ultima avventura di Poirot". La vicenda si - facebook.com facebook
Un'ultima avventura. 12 gennaio. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.