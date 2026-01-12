Un’ultima avventura | Stranger Things 5 | dietro le quinte è l’addio consapevole a una serie che ha segnato un’epoca

Il film: Un’ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, 2025. Diretto da: Denis Rovira van Boekholt. Cast: Andrés Velencoso, Alícia Falcó, Celia Freijeiro, Patricia Vico. Genere: Commedia romantica. Durata: 1 ora e 57 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Il docufilm racconta la realizzazione della quinta e ultima stagione di Stranger Things, seguendo cast e troupe durante le fasi finali della produzione. Un racconto tra scelte creative, lavoro sul set ed emozioni legate alla chiusura di una serie durata dieci anni. A chi è consigliato? È pensato soprattutto per i fan della serie, in particolare per chi ha seguito Stranger Things fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte

