Stranger Things | il documentario Un' ultima avventura svela il dietro le quinte del finale ecco il trailer

Netflix porterà sul set della stagione finale della serie creata dai fratelli Duffer con un documentario in arrivo il 12 gennaio. Il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things sarà rivelato in un nuovo documentario, intitolato Un'ultima avventura che debutterà in streaming il 12 gennaio e di cui è stato condiviso il trailer ufficiale. I fan dello show hanno scoperto il destino dei giovani abitanti di Hawkins da pochi giorni e, a distanza di qualche settimana, potranno ora rivivere le emozioni dei protagonisti scoprendo quanto accaduto sul set e durante l'ideazione delle puntate. Cosa mostrerà il trailer del documentario Un'ultima avventura La sinossi condivisa da Netflix dichiara che, un decennio dopo aver rimodellato la cultura pop, Stranger Things ritorna . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

