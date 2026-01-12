Un' auto brucia in autostrada E l' incendio sale oltre il guardrail

Nella giornata di oggi, i vigili del fuoco di Avio sono intervenuti nel territorio veneto, a Brentino Belluno, per un incendio che ha coinvolto un’auto sulla A22 in direzione Modena, al km 192. L’intervento si è reso necessario al di fuori della propria area di competenza, a causa dell’espansione delle fiamme oltre il guardrail. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o eventuali persone coinvolte.

Intervento "extra muros" per i vigili del fuoco di Avio, chiamati nel limitrofo territorio veneto, più precisamente nella vicina Brentino Belluno, a causa di un incendio che ha coinvolto un'auto lungo la A22, in direzione Modena, al km 192.L'allarme è scattato 12:15 di lunedì 12 gennaio, con il.

