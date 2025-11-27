Incendio a Beinasco | brucia un' auto la conducente riesce a mettersi in salvo

Attimi di paura intorno alle 14 di ieri, 26 novembre, a Beinasco. Un’auto che viaggiava vicino all’ingresso della tangenziale di Torino, per ragioni ancora da accertare, ha preso fuoco nella parte anteriore.Salva la conducenteLa donna alla guida della Fiat Punto è riuscita a uscire dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Beinasco: brucia un'auto, la conducente riesce a mettersi in salvo

