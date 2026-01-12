Una vita dedicata all’insegnamento come atto d' amore | addio a Valeria Capelli storica prof dello scientifico

Da forlitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Capelli, storica insegnante dello scientifico, si è dedicata con passione alla scuola e ai suoi studenti. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura, con molti ex alunni che la ricordano con rispetto e riconoscenza. La sua dedizione all’insegnamento rappresenta un esempio di impegno e amore per la scuola, che resterà nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Ha lasciato un segno profondo nei suoi ex alunni, che anche da adulti continuavano a cercarla e a incontrarla con gratitudine e affetto. Ha vissuto l’insegnamento come un autentico atto d’amore verso i suoi studenti, incarnando la passione educativa in lezioni capaci di parlare insieme al cuore e. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

