Una vita dedicata all’insegnamento come atto d' amore | addio a Valeria Capelli storica prof dello scientifico
Valeria Capelli, storica insegnante dello scientifico, si è dedicata con passione alla scuola e ai suoi studenti. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura, con molti ex alunni che la ricordano con rispetto e riconoscenza. La sua dedizione all’insegnamento rappresenta un esempio di impegno e amore per la scuola, che resterà nel cuore di chi l’ha conosciuta.
Ha lasciato un segno profondo nei suoi ex alunni, che anche da adulti continuavano a cercarla e a incontrarla con gratitudine e affetto. Ha vissuto l’insegnamento come un autentico atto d’amore verso i suoi studenti, incarnando la passione educativa in lezioni capaci di parlare insieme al cuore e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: L’addio a don Livi. Una vita dedicata all’insegnamento e agli studi teologici
Leggi anche: Addio a padre Eligio Gelmini: una vita dedicata all’aiuto delle persone con problemi di tossicodipendenza
Fortunata di Dio: presentata l'opera teatrale dedicata alla vita di Natuzza Evolo - facebook.com facebook
Addio a Capitelli, una vita dedicata al volontariato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.