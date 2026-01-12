Una vita dedicata all’insegnamento come atto d' amore | addio a Valeria Capelli storica prof dello scientifico

Valeria Capelli, storica insegnante dello scientifico, si è dedicata con passione alla scuola e ai suoi studenti. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura, con molti ex alunni che la ricordano con rispetto e riconoscenza. La sua dedizione all’insegnamento rappresenta un esempio di impegno e amore per la scuola, che resterà nel cuore di chi l’ha conosciuta.

