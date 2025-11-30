Addio a padre Eligio Gelmini | una vita dedicata all’aiuto delle persone con problemi di tossicodipendenza

È morto a Milano, all’età di novantaquattro anni, padre Eligio Gelmini. Il frate francescano era conosciuto per il suo impegno a sostegno delle persone con problemi di tossicodipendenza. Nel 1964 aveva fondato il primo Telefono Amico e, nel 1967, la prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X. Negli anni, il progetto si era allargato a dismisura; oltre alla sede milanese, aveva aperto delle filiali anche a Cozzo (Pavia), sull’ Isola di Formica, nell’arcipelago delle Egadi, a Cetona (Siena), e sul monte Tabor, in Israele. Padre Eligio Gelmini e la fede calcistica. Angiolino Gelmini era nato nel 1931 nel villaggio Bisentrate, una frazione di Pozzuolo Martesana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

