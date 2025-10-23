Aggressione e tentata rapina in piena notte | arrestato 32enne di Benevento

Aggressione e rapina ai danni di due giovani. Questa l'accusa a carico di un 32enne beneventano, che i Carabinieri hanno tratto in arresto nella notte appena trascorsa. Il fatto criminoso si è verificato questa notte alle 2:00 nei pressi della Rotonda dei Pentri. I ragazzi erano fermi ad un autolavaggio automatico al fine di procedere a lavare la propria autovettura quando sono stati dapprima minacciati e poi aggrediti dal 32enne che dopo aver inveito contro di loro tentando anche di aprire uno sportello della autovettura, si è appropriato anche di uno zaino appartenente ad uno dei giovani.

