Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita guidata al Palazzo e al Museo Miniscalchi - sabato 8 novembre. Una visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le sontuose sale di Palazzo Miniscalchi, dimora della famiglia Miniscalchi-Erizzo per cinque secoli e ora un eclettico museo aperto al pubblico, situato nel cuore di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

visita guidata palazzo miniscalchiVisita guidata a Palazzo Miniscalchi: "Da casa a museo" - Una visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le sontuose sale di Palazzo Miniscalchi, dimora della famiglia ... Scrive veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Palazzo Miniscalchi