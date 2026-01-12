Un furto tentato e l’altro riuscito | ladri tornano in azione a Minervino di Lecce

A distanza di alcuni mesi, Minervino di Lecce è ancora teatro di attività criminali. Dopo i numerosi episodi di furto registrati recentemente, si segnala un tentato e un furto concluso da parte di ladri nella zona. La situazione desta preoccupazione tra i residenti, che auspicano interventi efficaci per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori episodi.

MINERVINO DI LECCE – Ladri di nuovo in azione a Minervino di Lecce, dopo i numerosi episodi degli scorsi mesi. Questa volta l'epicentro dei furti in abitazione è stata via Zara, dove tre persone a bordo di un'autovettura Bmw di colore grigio e con vetri oscurati, hanno tentato il colpo in una.

