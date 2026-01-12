Golden Globes 2026 la protesta contro Trump | gli attori indossano spille anti-Ice

Durante i Golden Globes 2026, attori e partecipanti hanno indossato spille anti-Ice come forma di protesta contro le politiche di Trump e le questioni legate al clima. Questa iniziativa si inserisce in una lunga tradizione di utilizzo del simbolismo durante eventi di settore, già vista in passato con altre cause sociali e politiche, come Gaza, Black Lives Matter e MeToo. La scelta di questi accessori evidenzia l’impegno del mondo dello spettacolo su temi di rilevanza pubblica.

A Hollywood, le spille sono diventate il nuovo strumento di protesta. Era accaduto con il conflitto a Gaza durante gli Oscar 2024 e gli Emmy 2025 e, ancor prima, con il Black Lives Matter e il movimento MeToo e si è ripetuto nuovamente ai Golden Globes 2026. Sul red carpet e durante la cerimonia al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, diverse celebrità hanno deciso di appuntarne una sul vestito per attaccare il presidente americano Donald Trump e l'Ice, l'agenzia federale che si occupa di applicare le ll'immigrazione. Un omaggio a Renee Nicole Good, 37enne uccisa il 7 gennaio da un agente a Minneapolis.

Serie tv in continuità con gli Emmy, cinema già proiettato verso gli Oscar e una sola vera novità: l’ingresso del podcast tra le categorie premiate. Come sono andati i Golden Globes 2026 x.com

Amal Clooney Diva ai Golden Globes 2026: il look con l'abito drapé e i luminosi orecchini a cascata firmati Cartier https://vogueitalia.visitlink.me/uh8Rwh - facebook.com facebook

