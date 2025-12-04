Guerra in Ucraina l’ultimatum di Putin a Kyiv

Vladimir Putin, intervistato dal canale indiano India Today, ha descritto l’impegno di Donald Trump sul fronte ucraino come un «tentativo autentico di trovare un’intesa». Il presidente russo ha sostenuto che raggiungere un accordo tra le parti «non è un’impresa facile», ribadendo però che il capo della Casa Bianca «sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo». A margine del colloquio con i giornalisti indiani, il leader del Cremlino ha insistito sul fatto che gli Usa debbano, a suo avviso, «essere coinvolti, non interferire» nelle dinamiche del processo di pace. Putin: «Abbiamo cercato il dialogo con Kyiv, ma non hanno voluto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

