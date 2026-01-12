Bagliore di luce e boato a Casamassima | Ipotesi frammento di meteorite

Nel pomeriggio di sabato, diverse segnalazioni nel Barese hanno riportato un’intensa luce e un boato nelle campagne di Casamassima. Le testimonianze indicano la possibile presenza di un frammento di meteorite, un fenomeno che ha suscitato interesse e curiosità nella comunità locale. Attualmente, le autorità stanno indagando per verificare la natura esatta di quanto accaduto.

Un bagliore e un rumore simile a un boato. In tanti nel Barese, sabato pomeriggio, hanno segnalato, con le stesse modalità, un fenomeno verificatosi nelle campagne attorno a Casamassima.Diverse persone hanno notato una luce durata pochi istanti e un forte rombo. In molti hanno pensato alla caduta. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Italia, forte boato e un lampo nel cielo: “Un meteorite!” Leggi anche: Destiny 2 I Ribelli, la recensione: un bagliore di Luce Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Boato e bagliore nel Barese, paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: ipotesi meteorite; Casamassina, forte boato e bagliore in campagna: «Può essere un meteorite»; Bagliore di luce e boato a Casamassima: Ipotesi frammento di meteorite; Mistero per il forte boato e bagliore nelle campagne del Barese: tremano i vetri delle case e decine di segnalazioni di allarme. Un forte boato e un bagliore spaventano la Puglia: migliaia di segnalazioni dal barese. Ecco cosa potrebbe essere stato. - Un forte boato è stato avvertito in gran parte della Puglia nella serata di venerdì 10 gennaio, poco prima delle 19. inmeteo.net

Mistero in Puglia: un forte boato in serata. «Forse un meteorite» - Cosa è successo in Puglia ieri 10 gennaio nella zona del Sud- msn.com

Mistero per il forte boato e bagliore nelle campagne del Barese: tremano i vetri delle case e decine di segnalazioni di allarme - Sui social cresce l'ipotesi che il boato e il potente fascio di luce siano stati provocati dai residui di un meteorite che avrebbero colpito l'area ... msn.com

Ci sono due tipi di luce - la luce che illumina, e il bagliore che oscura. #JamesThurber #prolocoviagrande #viagrande #sanmauro #festeggiamenti #tradizione #devozione #illuminazione #luminarie - facebook.com facebook

Un bagliore di luce rosa sul fiume Il Po x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.