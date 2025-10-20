UeD Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono baciati | la rivelazione di Ciro Solimeno

Ciro Solimeno rompe il silenzio su Martina e Gianmarco, si sono rivisti e si sono baciati. A quanto pare erano veritiere le voci sul presunto flirt tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon , anche Ciro Solimeno ha rotto il silenzio per confermare il loro riavvicinamento. Post Ig di Lorenzo Pugnaloni (Screen Ig @lorenzopugnaloni) A quanto pare dopo essere tornati single gli ex volti di Uomini e Donne starebbe concedendo un’altra possibilità al loro rapporto. Lei in trasmissione aveva scelto Ciro ma ora starebbe frequentando Steri. In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine a fare chiarezza ci ha pensato l’ex fidanzato dell’ex tronista. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - UeD, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono baciati: la rivelazione di Ciro Solimeno

